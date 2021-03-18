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تعرف على أخبار الخميس 18مارس 2021 في الإسكندرية

الخميس 18/مارس/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، العديد من الأحداث الهامة، التي تهم مواطنيها.

وتقدم بوابة "الفجر" أبرز أحداث اليوم داخل محافظة الإسكندرية، وذلك خلال السطور التالية.


مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الجلالة فى التعاون البحثي والعلمي

وقعت اليوم الخميس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة الجلالة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي، حيث وقع كلًا من الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية على تلك المذكرة والتى تهدف إلى إيجاد الإطار الملائم لتيسير التعاون بين جامعة الجلالة والأكاديمية العربية مع الأخذ فى الإعتبار طبيعة نشاط كلا الطرفين.

وتضمنت المذكرة التعاون فى مجال التدريب والبحوث والإستشارات والمساهمة فى تكوين قاعدة بيانات مشتركة بينهما لتحقيق هذا التعاون بالإضافة إلى الإشتراك فى المشروعات البحثية والرسائل العلمية، وبرامج الأنشطة الطلابية والعمل على تبادل المعلومات فى المجالات ذات الإهتمام المشترك وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

"شباب الأعمال"تطلق مبادرة"استشير"لمواجهة خسائر الشركات

أطلقت الجمعية المصرية لشباب الأعمال مبادرة "استشير"، بهدف تحسين دورة الأعمال لدي الشركات الأعضاء وشركات القطاع الخاص، وتعزيز التطوير المؤسسي، ودعم استدامه الأعمال، والحد من الخسائر المحتملة، من خلال اتباع أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة.

ومن المقرر أن توفر مبادرة "استشير"، حصول المشاركين على خدمات استشارية بدون مقابل من قبل أعضاء لجنة الاستشارات، مما توفر الخدمات الاستشارية بالمبادرة فرصة للمشاركين لنمو أعمالهم، وزيادة مهاراتهم، ورفع قدراتهم المهنية لتحقيق أفضل النتائج، والتي تلبي الاحتياجات الراهنة للشركات، وتأتي المبادرة استكمالا لدور لجنة الاستشارات خلال الفترة الماضية.

السيطرة على حريق في شركة بترول بالإسكندرية

إندلع حريق، اليوم الخميس، في وحدة التقطير التابعة لشركة العامرية للبترول غربي محافظة الإسكندرية، دون حدوث أي من الإصابات.

وكان الحريق شب فى جهاز التقطير نتيجه حدوث مشكله وذلك فى تمام الساعة الثالثه والنصف اثناء تسليم وتسلم الورادى وخروج العاملين.

تعرف على تداول البضائع في ميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

أعلن ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، عن انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 292 ألف و826 طنا.

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