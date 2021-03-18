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تواجد ثنائي الأهلي في التشكيل المثالي بالجولة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا

الخميس 18/مارس/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن التشكيل المثالي للجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وشهد التشكيل المثالي تواجد ثنائي النادي الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة.

وجاء التشكيل على النحو التالي :- 

حراسة المرمى : دينيس أونيانجو 

خط الدفاع : دجونيس جواو - حداد - موسى ليبوسا - محمد حسيني - ياسر إبراهيم 

خط الوسط : مهدي بن ألدجيا - مابوي - محمد مجدي أفشة - حمدي الهوني

خط الهجوم : لويس ميكيسوني.

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