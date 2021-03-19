خبير: تصريحات بايدن وبوتين سوف تؤثر على الأوضاع العالمية (فيدييو)

قال يفغيني سيدروف، المحلل السياسي في الشأن الروسي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيكون لها انعكاسات سلبية على الأوضاع العالمية، موضحا أن الكثيرين ظنوا بعد وصول بايدن للبيت الأبيض بأن سيكون هناك توسعا في العلاقات الأمريكية الروسية وجاء العكس وزاد التباعد بين الدولتين الأكبر في العالم.





وأضاف المحلل السياسي في الشأن الروسي، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن الخلافات بين أمريكا وروسيا ستنعكس على الأوضاع في سوريا والمنطقة ككل في مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار، موضحا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ربما لم يفكر في شيئا آخر بالعلاقات الروسية الأمريكية.



