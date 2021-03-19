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خبير: تصريحات بايدن وبوتين سوف تؤثر على الأوضاع العالمية (فيدييو)

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:51 ص
بوتين وبايدن
بوتين وبايدن
أمنية فوزي
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قال يفغيني سيدروف، المحلل السياسي في الشأن الروسي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيكون لها انعكاسات سلبية على الأوضاع العالمية، موضحا أن الكثيرين ظنوا بعد وصول بايدن للبيت الأبيض بأن سيكون هناك توسعا في العلاقات الأمريكية الروسية وجاء العكس وزاد التباعد بين الدولتين الأكبر في العالم.

وأضاف المحلل السياسي في الشأن الروسي، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن الخلافات بين أمريكا وروسيا ستنعكس على الأوضاع في سوريا والمنطقة ككل في مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار، موضحا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ربما لم يفكر في شيئا آخر بالعلاقات الروسية الأمريكية.

كما أكد أن الخلافات بين الدولتين، سينعكس على الأوضاع عالميا وهما الأكبر دوليا للأسلحة النووية ومسار الآمن في العالم سيتغير، لافتا إلى أن التصريح يزيد الوضع تعقيدا وسينعكس على الملفات الدولية والإقليمية.

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