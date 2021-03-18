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مهنى عن الأطباء في عيدهم : قدموا دورًا بطوليًا بالفترة الراهنة

الخميس 18/مارس/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
حسين أنسي
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هنأ النائب أحمد مهنى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والامين العام لحزب الحرية المصري، جميع أطباء مصر بمناسبة الإحتفال بيوم الطبيب المصري، والذي يوافق ١٨ مارس من كل عام، وذلك تزامناً مع ذكرى إفتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الاوسط بأبي زعبل في ١٨ مارس عام ١٨٢٧. 


 وأثني مهنى علي الدور البطولي للأطباء، وما يبذلونه من جهود مخلصة، وعطاء مستمر، خاصة خلال الفترة الراهنة، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، هذا بجانب جهود عناصر الجيش الأبيض وجميع العاملين بالقطاع الصحي، والتي تتطلب تكاتف الجميع للقضاء علي هذا الوباء العالمي فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، والذي يهدد العالم أجمع.


 وقال  وكيل لجنة القوي العاملة للنواب،  إن ما يبذله الأطباء من جهود مضنية، وتصدرهم الصفوف الأولي لحماية المجتمع من هذا الوباء، سوف يسطره التاريخ بأحرف من نور، في سجلاتهم الحافلة بالجهد والعطاء، مقدماً الشكر والتقدير لأطباء مصر على تفانيهم في عملهم لإنقاذ أرواح المرضي، مقدماً التحية والتقدير لأرواح شهداءنا من الأطقم الطبية الذين ضحوا بحياتهم من أجل حماية الشعب المصري، ووقفوا بكل شجاعة وبسالة في مواجهة جائحة كورونا ولم يدخروا أي جهد للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

وأكد النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب، أن البرلمان يُقدم كافة أشكال الدعم للأطباء والتي كان آخرها مشروعات القوانين المُقدمة خلال دور الإنعقاد الحالي التي تطالب بمساواة شهداء فيروس كورونا المُستجد من الأطقم الطبية وأولادهم بشهداء العمليات الحربية والأمنية من أبناء القوات المسلحة والشرطة في المزايا والحقوق التي كفلها لهم القانون رقم (16) لسنة 2018.

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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب عيد الاطباء حزب الحرية المصري أحمد مهنى

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