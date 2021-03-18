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هل هي الضريبة يا موسيماني! مزيج بين القلق والسعادة في الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

الخميس 18/مارس/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لمواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

ونجح الفريق في تحقيق الفوز على فيتا كلوب الكونغولي، مؤخرًا بثلاثية نظيفة، بالمباراة التي أقيمت عصر أول أمس على ملعب الشهداء بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

وقرر الجهاز الفني للفريق، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 5 أيام، بسبب توقف الدوري المصري نظرًا بمشاركة المنتخب الوطني بالتصفيات الإفريقية، مع استعدادا المنتخب الأولمبي لأوليمبياد طوكيو.

وقبل العودة إلى التدريبات الجماعية، استعدادًا لباقي مشوار الفريق في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ظهرت حالة من مزيج الشعور بين الجهاز الفني.


أما عن الشعور بالسعادة، فجاءت بسبب اختيار أغلب لاعبو الأهلي لتمثيل منتخبات بلادهم في الأجندة الدولية خلال الفترة المقبلة.

على سبيل المثال قام الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري، باختيار 8 لاعبين من المارد الأحمر بالمعسكر المقبل، وهم "محمد الشناوي -محمد هاني - أيمن أشرف - ياسر ابراهيم - عمرو السولية - حمدي فتحي- محمد مجدي قفشه -محمد شريف" فضلًا عن انضمام كل من "المالي أليو ديانج والكونغولي والتر بواليا" إلى منتخبات بلادهم أيضًا.

من ناحية أخرى قام شوقي غريب مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، بضم 5 لاعبين وهم: "مصطفى شوبير – أحمد رمضان "بيكهام" – أكرم توفيق – صلاح محسن – طاهر محمد طاهر".

هذا الأمر يعني أنه فور عودة الأهلي إلى التدريبات الجماعية لن يكون أمام المدير الفني، سوى بعض اللاعبين للتدرب بهم مع تصعيد عدد من الناشئين قبل مواجهة هامة مثل المريخ السوداني.

أما عن الشعور بالقلق، فإن الجهاز الفني يخشى تعرض أي لاعب في المنتخبات للإصابات وخسارته مدة كبيرة خلال المواجهات المقبلة.

ويأمل الجهاز الفني، في استعادة كافة نجومه بدون أي إصابات، من أجل استكمال مشواره في البطولات المشارك بها سواء محليًا أو إفريقيًا.

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