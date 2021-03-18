مدرب بيراميدز ينتقد اختيارات البدري لقائمة منتخب مصر

أبدى الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تعجبه الشديد من عدم ضم ثلاثة من أعمدة فريقه الأساسية لمعسكر المنتخب الوطني المصري الأول والذي تم إعلان قائمته لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، ونوه إلى أن كلا من إكرامي ودونجا وأحمد سامي يستحقون التواجد في قائمة الفراعنة، لكنه فوجيء بعدم انتدابهم.





وعن الحارس المخضرم شريف إكرامي أكد الأرجنتيني أنه يستحق التواجد في المنتخب بفضل الأداء الرائع الذي يقدمه مع الفريق وبالأرقام والتصديات هو واحد من أهم حراس المرمى في مصر خلال الفترة الحالية، والكل يتابع مستواه وتصدياته المؤثرة، كما أن مستواه يرتفع من مباراة لأخرى ويساهم في خروج بيراميدز في العديد من المباريات بدون استقبال أهداف، ويعد أحد أهم الحراس في مصر حاليا.





وشدد أروابارينا أن دونجا من أهم اللاعبين في مركزه في الدوري المصري وأنه لاعب من طراز نادر ويصعب تكراره، وأنه كان سيشكل عنصر قوة لخط وسط الفراعنة حال ضمه.





كما أشار إلى أن أحمد سامي قدم مستويات رائعة منذ بداية الموسم ولا يدري السبب وراء عدم استدعائه في هذه المرحلة الهامة.





واختتم الأرجنتيني حديثه، بأنه لا يجوز له التعليق على اختيارات المدير الفني للمنتخب الوطني وأنه صاحب القرار الأول والأخير في تشكيل قائمة منتخب مصر لأنه الوحيد الذي يتحمل المسئولية عن تلك التوليفة، إلا أنه يتحدث عن رؤيته الفنية للاعبي فريقه فقط.



