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التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

الخميس 18/مارس/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد الصحفي الموثوق جوسيب بيدريرول، مقدم برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني، أن نادي ريال مدريد سوف يوقع مع صفقة ضخمة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال بيدريرول :" ريال مدريد سوف يوقع مع صفقة ضخمة خلال الميركاتو الصيفي المقبل".

وتشير التقارير الصحفية الإسبانية، إلى أن فلورنتينوب بيريز رئيس نادي ريال مدريد رصد التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند أو الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

يذكر أن ريال مدريد تأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد عبوره عقبة أتالانتا الإيطالي ذهابًا وإيابًا، وسينتظر منافسه المقبل في دور الـ8 ظهر غدًا الجمعة حيث تجري قرعة دور الثمانية من البطولة الأوروبية الكبري.

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