أمين الحرية المصري : المنظمات الحقوقية تتجاهل اهتمام مصر بحقوق الإنسان













أدان محمد مهنى، أمين شباب حزب الحرية المصري، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، الإدعاءات المتكررة للمنظمات المشبوهة والتقارير الدولية الموجهة حول التعدي على حقوق الإنسان في مصر.





وأضاف مهنى، أن هذه الجماعات الظلامية والوحشية مارست العنف وتمارس الإرهاب ضد الدولة المصرية، ومع ذلك لا يراها هؤلاء الحمقى أصحاب الرؤية فقط لما دُفع أجره لهم فقط لا غير متغافلين ومصابين بالعمى عن رؤية ومشاهدة إهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان الحقيقية من الإهتمام بالصحة والتعليم والسكن وتوفير حياة آدمية كريمة للمصريين.









وتابع، "علينا أن لاننسي شهداء الواجب من رجال الجيش المصري العظيم والشرطة المصرية الباسلة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل ان تحيا مصر وشعبها حياة كريمة تليق بتاريخ وعظمه هذا الوطن ضد هؤلاء أصحاب الرغبات المشبوهة للعبث بالوطن وبمقدراته الذين تغافلت أعينهم عن رؤية ما أصاب أبنائهم و أسرهم وذويهم من أضرار تجاه ما حدث لهم وهم يدافعون عن بلدهم تجاه من تدافعون عنه وأغدق عليكم بالأموال لتصدروا هذه البيانات التافهه مثلكم".