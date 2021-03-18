Advertisements

أمين الحرية المصري : المنظمات الحقوقية تتجاهل اهتمام مصر بحقوق الإنسان

الخميس 18/مارس/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
حسين أنسي
Advertisements



أدان محمد مهنى، أمين شباب حزب الحرية المصري، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، الإدعاءات المتكررة للمنظمات المشبوهة والتقارير الدولية الموجهة حول التعدي على حقوق الإنسان في مصر. 

وأضاف مهنى، أن هذه الجماعات الظلامية والوحشية مارست العنف وتمارس الإرهاب ضد الدولة المصرية، ومع ذلك لا يراها  هؤلاء الحمقى أصحاب الرؤية فقط لما دُفع أجره لهم فقط لا غير متغافلين ومصابين بالعمى عن رؤية ومشاهدة إهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان الحقيقية من الإهتمام بالصحة والتعليم والسكن وتوفير حياة آدمية كريمة للمصريين. 


وتابع، "علينا أن لاننسي شهداء الواجب من رجال الجيش المصري العظيم والشرطة المصرية الباسلة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل ان تحيا مصر وشعبها حياة كريمة تليق بتاريخ وعظمه هذا الوطن ضد هؤلاء أصحاب الرغبات المشبوهة للعبث بالوطن وبمقدراته الذين تغافلت أعينهم عن رؤية ما أصاب أبنائهم و أسرهم وذويهم من أضرار تجاه ما حدث لهم وهم يدافعون عن بلدهم تجاه من تدافعون عنه وأغدق عليكم بالأموال  لتصدروا هذه البيانات التافهه مثلكم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد مهنى حقوق الانسان حزب الحرية المصري تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

أخبار تهمك

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ يوم

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ يوم

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتواصل مع بانون بعد استبعاده من قائمة المنتخب المغربي

منذ ساعة و 8 دقيقة

نجم ريال مدريد يصدم زيدان وبيريز ويرفض تجديد عقده

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ 40 دقيقة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

حوار - رابح ماجر لـ "الفجر": لا أؤيد عودة رونالدو إلى ريال مدريد.. وأرشح هذه الفرق للتتويج بالتشامبيونزليج.. والأهلي مرشح للوصول بعيدًا في دوري الأبطال..

منذ ساعة و 13 دقيقة

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

حيلة جديدة تُقرب رونالدو من ريال مدريد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

نجم الأهلي مُهدد بالغياب عن مواجهة القمة أمام الزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا هامًا تجاه كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

علاء عابد يطالب بسرعة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان

"شباب الصحفيين": حزبا الدستور والتحالف العربي الاشتراكي تعاونا مع جماعة "الدم والخراب"

برلماني يشيد بنجاح الدبلوماسية المصرية في اعتماد قرار أممي حول الإرهاب

كيف شهد ملف حقوق الإنسان طفرة في مصر؟

حزب المصريين ينظم ندوة حول "مناهضة العنف ضد المرأة"

أمين إعلام "المصريين": "هيومن رايتس" تكشف وجهها الحقيقي في المتاجرة بحقوق الإنسان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 م

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

05:50 م

نجم ريال مدريد يصدم زيدان وبيريز ويرفض تجديد عقده

09:30 م

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

08:33 م

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

09:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار