Advertisements

حسام موافي: الحرامي اللي بيسرق في الاتوبيس أشرف من دكتور ضحك على عيان

الخميس 18/مارس/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الطب مهنة أمانة، مضيفا: "الحرامي اللي أتوبيس وسرق محفظة أشرف من طبيب ضحك على عيان".

وأشار "موافي"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، إلى أن الطبيب المصري شرف لجميع أطباء العالم، لافتا إلى أن الطبيب المصري ليس أقل من أي طبيب على مستوى العالم، منوها بأن الطب منظومة متكاملة.

وأضاف أن معظم إدارات المستشفيات في مصر بها جزء ناقص، وهو ما يؤثر على المستوى العام، مشددا الطبية ليست طبيب فقط.

أخبار تهمك

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ 40 دقيقة

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 12 ساعة

حوار - رابح ماجر لـ "الفجر": لا أؤيد عودة رونالدو إلى ريال مدريد.. وأرشح هذه الفرق للتتويج بالتشامبيونزليج.. والأهلي مرشح للوصول بعيدًا في دوري الأبطال..

منذ ساعة و 13 دقيقة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ يوم

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ يوم

نجم الأهلي مُهدد بالغياب عن مواجهة القمة أمام الزمالك

منذ 34 دقيقة

الأهلي يتواصل مع بانون بعد استبعاده من قائمة المنتخب المغربي

منذ ساعة و 8 دقيقة

حيلة جديدة تُقرب رونالدو من ريال مدريد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا هامًا تجاه كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ريال مدريد يصدم زيدان وبيريز ويرفض تجديد عقده

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 م

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

05:50 م

نجم ريال مدريد يصدم زيدان وبيريز ويرفض تجديد عقده

09:30 م

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

08:33 م

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

09:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار