حسام موافي: الحرامي اللي بيسرق في الاتوبيس أشرف من دكتور ضحك على عيان

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الطب مهنة أمانة، مضيفا: "الحرامي اللي أتوبيس وسرق محفظة أشرف من طبيب ضحك على عيان".



وأشار "موافي"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، إلى أن الطبيب المصري شرف لجميع أطباء العالم، لافتا إلى أن الطبيب المصري ليس أقل من أي طبيب على مستوى العالم، منوها بأن الطب منظومة متكاملة.



وأضاف أن معظم إدارات المستشفيات في مصر بها جزء ناقص، وهو ما يؤثر على المستوى العام، مشددا الطبية ليست طبيب فقط.