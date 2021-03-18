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برلماني: توجيهات الرئيس بإطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية تقدير لمجهوداتهم

الخميس 18/مارس/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
دينا ابراهيم
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قال النائب احمد حته، عضو مجلس النواب، إن تكليف الرئيس السيسي لوزارة الصحة بحصر أسماء شهداء الأطباء لاطلاق أسمائهم على شوارع العاصمة الإدارية يؤكد على مدى التقدير الذي تكنه الدولة للأطباء وتقديرها لجهودهم المخلصة في الحفاظ على أرواح المصريين وفي التصدي للجائحة بكل قوتهم وبأرواحهم.

واضاف "حته" في تصريحات له، مساء اليوم الخميس، أنه لا يمكن لأحد أن يغفل دور الفرق الطبية الذى ظهر جليا فى المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة، والتى تم من خلالها تقديم الخدمة الطبية لملايين المواطنين ودورهم فى النهوض بالمنظومة الصحية، وتفعيل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وغيرها من المبادرات الصحية التي عمل فيها الأطباء بكل قوتهم ومجهوداتهم للحفاظ على حياة المصريين والتصدي للمرض والمعاناة.

وقال عضو مجلس النواب، إنه قرار عظيم بالفعل ويكشف عن تقدير رفيع للأطباء من جانب الرئيس الى جانب قرارات أخرى مذهلة ومنها كما كشفت وزيرة الصحة، مد سن المعاش للأطباء، والجمع بين المعاش والمرتب حتى سن الـ62 عاما، والتعاقد معهم فى حال رغبتهم لسن الـ65 عاما وهو تقدير غال للأطباء المصريين وأدوارهم.

وشدد حته، أن انشاء صندوق مخاطر المهن الطبية لمنح تعويضات لشهداء كورونا من الأطباء وغيرها يؤكد كذلك، على أن الرؤية شاملة في الاهتمام بالطبيب المصري وتكريمه بشتى الطرق ورفع مستواه المعيشي.

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