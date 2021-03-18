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استبعاد مدافع ليفربول من قائمة المنتخب الإنجليزي

الخميس 18/مارس/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
وكالات
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قرر مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت، استبعاد مدافع ليفربول ترينت ألكسندر-أرنولد، بينما أعاد لاعب الوسط جيسي لينغارد المعار إلى وست هام يونايتد إلى تشكيلة المنتخب لخوض مباريات بتصفيات كأس العالم لكرة القدم أمام سان مارينو وألبانيا وبولندا هذا الشهر.

وكان ألكسندر-أرنولد عنصراً ثابتاً بتشكيلة إنجلترا منذ انضمامه قبل كأس العالم 2018، لكن ساوثغيت قال إن "تراجع مستواه كلفه مكانه بالقائمة".

وقال مدرب إنجلترا "لا أعتقد أنه لعب بمستواه المعهود في السنوات الماضية".

وأضاف "لكن اعتقد أنه قريب من استعادة مستواه ويتخذ خطوات بالطريق الصحيح، وأنا متأكد من أنه سيلعب دوراً كبيراً في المستقبل".

وأحيى لينغارد، الذي خاض 24 مباراة دولية لكنه لم ينضم لتشكيلة انجلترا منذ 2019، مسيرته وأصبح من أبرز لاعبي وست هام منذ وصوله من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة في يناير كانون الثاني، حيث سجل أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في ست مباريات.

وانضم أولي واتكنز مهاجم أستون فيلا للمنتخب لأول مرة بعد موسم مميز سجل خلاله عشرة أهداف في 27 مباراة بالدوري الانجليزي الممتاز.

كما استدعى ساوثجيت ظهير مانشستر يونايتد المتألق لوك شو بجانب جون ستونز مدافع مانشستر سيتي كما كان متوقعاً بعد فترات جيدة بالدوري الممتاز.

وتلعب انجلترا ضد سان مارينو يوم 25 مارس (آذار) في المجموعة التاسعة وألبانيا يوم 28 وبولندا يوم 31 بالشهر ذاته.

وفي ما يلي تشكيلة إنجلترا:
حراس المرمى: دين هندرسون وسام جونستون ونيك بوب.

مدافعون: بن تشيلويل وكونور كودي وإيريك داير وريس جيمس وهاري مجواير وتيرون مينجس ولوك شو وجون ستونز وكيران تريبيير وكايل ووكر.

لاعبو وسط: جود بلينغهام وفيل فودن وجيسي لينجارد وميسون ماونت وكالفن فيلبس وديكلان رايس وجيمس وارد-براوس.

مهاجمون: دومينيك كالفرت-لوين وهاري كين وماركوس راشفورد وبوكايو ساكا ورحيم سترلينغ وأولي واتكنز.

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