Advertisements

خبير: بيع "رمز موكب المومياوات الملكية" على أحد المواقع العالمية (صور)

الخميس 18/مارس/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
كشف بسام الشماع المؤرخ المعروف عن بيع الأثر الذي تم اقتباس رمز موكب المومياوات الملكية منه على موقع إلكتروني وهذا الرمز، هو الجعران الناشر لجناحيه، وهو نفس الجعران الذي يزين مركبات المومياوات الملكية المقرر انطلاق موكبها 3 أبريل القادم.

وأضاف الشماع في تصريحات إلى الفجر أن الجعران ذو الأجنحة المزدوجة رمز البعث والشمس والحياة الأبدية وترجع القطعة الأثرية إلى ما يقرب من ٢٨٠٠ عام تقريبًا.

وأضاف أن الموقع الذي أطلق العرض هو موقع "ورث بوينت"، حيث اعلن عن بيع القطعة الأثرية، ولكن دون إعلان الثمن، ويجب على الراغب في معرفة الثمن الاشتراك في الموقع، وبعد الاشتراك يبدأ في إطلاعك على الأسعار المعلنة على موقع آخر وهو موقع E Bay الذي يعرض القطعة الأثرية الأصلية بتفاصيلها التاريخية والفنية الدقيقة.

وموقع ورث بوينت مؤسسة ويل سيبيل عام 2007م، وبه قسم كامل لبيع التحف والآثار من مختلف البلدان والحضارات، وقد عرض هذا الجعران مع النص التالي: "مصري قديم - خنفساء، تمثال إله الشمس تمثال نصفي 818-712 ق.م. رمز الجعران المقدس الذي يضمن أن المتوفى لن يخاف عندما يزن القلب على ريشة الحقيقة خلال حفل التبرير في قاعة الحقيقة.

 
يساعد الجعران مرتديه بقوة "التجديد الأبدي للحياة، وأطلق أيضًا على خنفساء الجعران اسم خنفساء الروث نظرًا لممارستها المتمثلة في دحرجة كرة من الروث على الأرض والتي استخدمت بعد ذلك كمصدر للغذاء.
وخنفساء الجعران ترمز إلى الشمس لأن قدماء المصريين رأوا تشابهًا بين خنفساء الجعران وهي تدحرج الروث وإله الشمس الذي يلف الشمس، مما يجعلها تلمع على الأرض.


في الديانة المصرية القديمة، كان الجعران أيضًا رمزًا للخلود والقيامة والتحول والحماية كثيرًا ما يستخدم في الجنائز الفن، زتدور حياة خنفساء الجعران حول كرات الروث التي استهلكتها الخنافس، ووضعت بيضها فيها، وأطعمت صغارها مثلت دورة إعادة الولادة. عندما تفقس البيض خنفساء الجعران ستظهر من لا مكان، مما يجعلها رمز الخلق والبعث والتحول العفوي. - الطول: 6 سم 2.36 بوصة - العرض: 21 سم 8.26 بوصة - الوزن: 400 جم" وعرض تلك المعلومات مع العديد من الصور للقطعة الأثرية.

ويذكر أن العديد من القطع الأثرية المصرية القديمة التي يرجع عمرها إلى آلاف الأعوام تُعرض للبيع بالعديد من مواقع وصالات المزادات، وهي قطع خرجت عن طريق التهريب الناتج عن الحفر خلسة، أو أنها خرجت قبل إصدار قوانين حماية الآثار عام 1984م.
خبير: بيع "رمز موكب المومياوات الملكية" على أحد المواقع العالمية (صور)
خبير: بيع "رمز موكب المومياوات الملكية" على أحد المواقع العالمية (صور)
خبير: بيع "رمز موكب المومياوات الملكية" على أحد المواقع العالمية (صور)
خبير: بيع "رمز موكب المومياوات الملكية" على أحد المواقع العالمية (صور)
خبير: بيع "رمز موكب المومياوات الملكية" على أحد المواقع العالمية (صور)
خبير: بيع "رمز موكب المومياوات الملكية" على أحد المواقع العالمية (صور)
خبير: بيع "رمز موكب المومياوات الملكية" على أحد المواقع العالمية (صور)
خبير: بيع "رمز موكب المومياوات الملكية" على أحد المواقع العالمية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار موكب المومياوات الملكية مصر تجارة اثار بيع اثار الاثار

أخبار تهمك

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ ساعة الا ربع

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا هامًا تجاه كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ يوم

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ يوم

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتواصل مع بانون بعد استبعاده من قائمة المنتخب المغربي

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ريال مدريد يصدم زيدان وبيريز ويرفض تجديد عقده

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

حوار - رابح ماجر لـ "الفجر": لا أؤيد عودة رونالدو إلى ريال مدريد.. وأرشح هذه الفرق للتتويج بالتشامبيونزليج.. والأهلي مرشح للوصول بعيدًا في دوري الأبطال..

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

منذ ساعة و 12 دقيقة

حيلة جديدة تُقرب رونالدو من ريال مدريد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

نجم الأهلي مُهدد بالغياب عن مواجهة القمة أمام الزمالك

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

مصر تخاطب بريطانيا لوقف بيع رأس تمثال منسوب إلى الملك توت عنخ آمون

التفاصيل الكاملة لجولة وزير الآثار بمتحف الحضارة تمهيدًا لافتتاحه

العناني يتفقد الاستعدادات الأخيرة بمتحف الحضارة تمهيدا لافتتاحه

تمهيدًا لنقل المومياوات الملكية.. الحضارة يستقبل 17 تابوتًا قادمة من متحف التحرير

وزير السياحة يلتقي وزير الثقافة التشيكي لبحث التعاون الثنائي

العناني يلتقي حواس واللجنة المسؤولة عن موكب المومياوات الملكية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 م

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

05:50 م

نجم ريال مدريد يصدم زيدان وبيريز ويرفض تجديد عقده

09:30 م

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

08:33 م

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

09:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار