نجم الأهلي مُهدد بالغياب عن مواجهة القمة أمام الزمالك

يواجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شبح الغياب عن مواجهة الزمالك، في قمة بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويمتلك أحمد رمضان بيكهام في حصيلته إنذارين، وفي حال مشاركته أمام النصر القاهري ببطولة كأس مصر وحصوله على إنذار جديد سيغيب عن القمة للإيقاف.





وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم 18 أبريل المقبل موعدًا لإقامة مباراة الأهلي ضد الزمالك، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الاسبوع الرابع بالدوري العام.





ويستعد الأهلي في الوقت الحالي، لمواجهة المريخ السوداني، يوم 3 أبريل المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



