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السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء بريطانيا

الخميس 18/مارس/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

أكد الرئيس السيسي، حرصه على تفعيل أطر التعاون المتبادل مع بريطانيا في مختلف المجالات.

كما أكد الرئيس السيسي، تعزيز التشاور والتنسيق السياسي مع بريطانيا بأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.

وأعرب جونسون، عن تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي تجاه تسوية القضية الليبية.

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