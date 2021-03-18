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السعودية ترفع صادراتها النفطية للشهر السابع على التوالي

الخميس 18/مارس/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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واصلت المملكة العربية السعودية رفع صادراتها النفطية بنهاية يناير 2021م للشهر السابع على التوالي.

 

وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، صادرة عن مبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط "جودي"، ارتفاع صادرات المملكة من الخام والمنتجات بواقع 44 ألف برميل يوميا في شهر يناير على أساس شهري.

 

ووصلت صادرات النفط السعودية (الخام والمنتجات) خلال يناير لأعلى مستوياتها في 9 أشهر؛ منذ أن بلغت 11.335 مليون برميل يوميا في أبريل 2020م.

 

وبلغت صادرات المملكة النفطية 7.752 مليون برميل يوميا في شهر يناير 2021م، مقابل 7.708 ملايين برميل في الشهر السابق (ديسمبر 2020م)، علما بأنها بلغت في يناير من العام الماضي قبل تفشي جائحة كورونا 8.042 مليون برميل يوميا.

 

وجاءت الزيادة في صادرات النفط السعودي خلال يناير الماضي؛ مدعومة بمواصلة ارتفاع صادرات الخام لأعلى مستوياتها في 9 أشهر.

 

وارتفعت صادرات الخام بواقع 87 ألف برميل يوميا في يناير 2021م على أساس شهري، لتبلغ 6.582 مليون برميل يوميا، مقابل 6.495 مليون برميل يوميا في الشعر السابق.

 

ووصلت صادرات الخام لأعلى مستوى منذ شهر أبريل 2020م عندما بلغت 10.237 مليون برميل يوميا.

 

وزادت كميات النفط المصدرة من المملكة في يناير الماضي على الرغم من انخفاض صادرات المنتجات النفطية بواقع 43 ألف برميل يوميا.

 

وتراجعت صادرات المنتجات النفطية إلى 1.17 مليون برميل يوميا، مقارنة مع مستواها البالغ 1.213 مليون برميلا في شهر ديسمبر 2020م.

 

وأظهرت البيانات، ارتفاع مخزونات المنتجات النفطية السعودية خلال يناير بواقع 2.5 مليون برميل على أساس شهري، لتصل إلى أعلى مستوى تاريخي عند 9.711 مليون برميلا.

 

وخلال الشهر السابق، ارتفعت صادرات النفط السعودية بواقع 287 ألف برميل يوميا إلى 7.708 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2020م، مقابل 7.421 مليون برميل يوميا في نوفمبر.

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