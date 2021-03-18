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السيسي يجدد تمسك مصر بحقوقها المائية

الخميس 18/مارس/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال اتفاق قانوني ملزم بضمان قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

أكد الرئيس السيسي، حرصه على تفعيل أطر التعاون المتبادل مع بريطانيا في مختلف المجالات.

كما أكد الرئيس السيسي، تعزيز التشاور والتنسيق السياسي مع بريطانيا بأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.

وأعرب جونسون، عن تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي تجاه تسوية القضية الليبية.

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