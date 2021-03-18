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بمشاركة النني.. آرسنال يتأهل إلى دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي

الخميس 18/مارس/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
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أفلت أرسنال من ليلة عصيبة بعدما خسر 1-صفر من ضيفه أولمبياكوس اليوناني لكنه تأهل لدور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم بنتيجة إجمالية 3-2 يوم الخميس.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد النني نجم وسط آرسنال الإنجليزي.

وبعد فوزه 3-1 في أثينا الأسبوع الماضي وصل الفريق الانجليزي سالما إلى استراحة بين الشوطين في لقاء الإياب وبدا مطمئنا. لكن تسديدة المغربي يوسف العربي غيرت اتجاهها لتسكن شباك بيرند لينو في وقت مبكر بالشوط الثاني ما أعطى الزوار الأمل وزاد شعور أصحاب الضيافة بالتوتر.

وأهدر أرسنال العديد من الفرص المتأخرة وافتقد القائد بيير إيمريك أوباميانغ، الذي عاد للتشكيلة الأساسية بعد استبعاده من قمة شمال لندن ضد توتنهام هوتسبير يوم الأحد لأسباب انضباطية، الدقة أمام المرمى.

وطرد أوسينو با لاعب أولمبياكوس في الدقائق الأخيرة ليتجنب أرسنال الكوابيس المتأخرة وثأر من الفريق اليوناني الذي أطاح به من المسابقة في الموسم الماضي لينتظر قرعة دور الثمانية الجمعة.

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محمد النني النني وارسنال النني آرسنال

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