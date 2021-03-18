محافظة الجيزة: غلق جزئي لشارع الوحدة بإمبابة في الاتجاهين

أعلنت محافظه الجيزة، عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بأعمال تغذية مستشفى حميات إمبابة بكابلات كهرباء جهد متوسط نظرا لما يتطلبه زياده غرف العزل بالمستشفى لمواجهه تداعيات فيروس كورونا.



وتنوه محافظة الجيزة، بأن الشركة المنفذة ستقوم بإجراء غلق جزئي لشارع الوحدة بإمبابة في الاتجاهين في المنطقة المواجهة لمستشفى الحميات لمده يوم واحد فقط، وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق ١٩ / ٣ /٢٠٢١ وحتى الساعة الخامسة صباحا دون تعطيل حركة المرور.



وأوضحت المحافظه بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط الاعمال بالكامل لضمان امن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

