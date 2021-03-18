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مفاجأة.. جعران موكب المومياوات الملكية خرج من مصر عام 79 بشهادة أصلية (صور)

الخميس 18/مارس/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أعلن موقع ورث بوينت عن بيع قطعة أثرية مصرية قديمة، وهي عبارة عن الجعران ناشر جناحيه، والذي اتخذ كرمز لموكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه يوم 3 أبريل القادم.

وفي مفاجأة أعلن الموقع أن القطعة الأثرية مرفق معها نسخة ضوئية من شهادة الملكية الأصلية، والتي سيتم إرسالها مع شهادة الملكية الأصلية القديمة التي تحتوي على جميع معلومات القطعة إلى بريد الشاري الإلكتروني.

وأعلن الموقع أن القطعة تم شراؤها في مصر من مدينة الأقصر عام 1979م، ضمن مجموعة كبيرة من الآثار المصرية القديمة وان تلك المجموعة ضمن مجموعة المالك منذ ذلك الحين.

كما أعلن الموقع أن المستندات المرفقة تحتوي شهادة الملكية المصورة وهي التي ستتم الموافقة عليها للتصدير والاستيراد، وكذلك اسم المالك الحالي والتوقيع اليدوي للمالك الحالي عناوين المالك السابقة والحالية ومعلومات الاتصال واسم القطعة وحالتها وبلد المنشأ.

ويمكن الاطلاع على إعلان الموقع عن بيع القطعة عبر الموقع من خلال الرابط التالي
https:www.worthpoint.comworthopediaancient-egypt-egyptian-antique-winged-1910201270

ومن ناحيته قال بسام الشماع المؤرخ المعروف، إن العديد من المواقع الإلكترونية المتخصصة في البيع والشراء تعرض العديد من القطع الثرية المصرية القديمة، حيث تتحجج هذه المواقع المتاجرة في تراث البشر، أن هذه القطع إما أنها عن طريق البيع والشراء، قبل صدور قوانين حماية الآثار عام 1983م، أو أنها خرجت قبل اتفاقية اليونسكو عام 1970م، والتي انعقدت بباريس.

وشدد الشماع على أنه لا حجة للمتاجرة بآثار مصر، مهما توافرت الذرائع القانونية لذلك، ويجب العمل على استصدار قانون دولي يحرمك بيع الآثار مهما كانت ظروف خروجها من بلادها.

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وزارة السياحة والاثار موكب المومياوات الملكية مصر بيع قطعة اثرية الاثار

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