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جيهان زكي: وارد حدوث تجاوزات داخلية في أي دولة.. وفرنسا خير دليل (فيديو)

الخميس 18/مارس/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت جيهان زكي، أستاذ الحضارة بجامعة السوربون، إنه من الوارد أن يحدث تجاوزات داخلية في أي دولة مثل ما رأيناه في فرنسا.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك دولًا ممن انتقدوا حقوق الإنسان في مصر ليس لديهم ما لدينا من حريات.

وتابعت جيهان أن هناك دولًا غربية كثيرة هاجمت مصر لديها عوار ملحوظ في إدارتها لبلادهم، موضحة أن هناك انتهاكات كبيرة ضد المسلمين بالغرب.. لماذا لا يتم الدفاع عنهم؟.

واستطردت أستاذ الحضارة بجامعة السوربون أنه من الوارد أن يحدث تجاوزات داخلية في أي دولة مثل ما رأيناه في فرنسا، مطالبة من الإعلام المصري أن يواجه الغرب بلغة الفكر الهادف الذى يقبل الرأي الآخر.

وأكدت أن جهود الرئيس لتمكين المرأة يمثل العصر الذهبي الحقيقي لكل سيدة، كاشفة عن أن مصر من أسرع الدول التي استردت قوتها بعد تعرضها لنكبات متتالية، موضحة أن مصر الدولة الوحيدة التي لم تتأثر بأزمة كورونا اقتصاديًا على عكس أوروبا.

وقالت جيهان إن مصر تشهد حريات دينية، وتمكين للمرأة غير مسبوق، مطالبة بضرورة إيجاد لغة تواصل برلمانية جديدة للرد على التدخل الخارجي في شئوننا الداخلية.

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