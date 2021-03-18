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برلماني: عيد تحرير طابا سيظل يوما خالداً في قلوب المصريين

الخميس 18/مارس/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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هنأ النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى سيادة مصر على طابا وعودتها إلى أحضان الوطن 1989.

وقال شمس الدين" في تصريح لبوابة "الفجر"، إن 19 مارس من كل عام يمثل عيدا وطنيا للشعب المصري، وسيظل يومًا خالدًا في أذهان وقلوب المصريين، لما يحمله من عزة وكرامة، واسترداد آخر شبر من الأراضي المصرية.

وأكد "شمس الدين" أن حرب أكتوبر أعادت العزه والكرامه ليس للشعب والجيش المصري فقط بل للشعب العربي والجيوش العربيه قاطبة، لأن هذه الحرب حطمت أسطورة الجيش الذي لايهزم كما كان يدعي الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي في عودة طابا هو انتصارنا في حرب أكتوبر 73.

وتابع عضو مجلس النواب: وعندما بدأت المفاوضات بخصوص طابا رفضت القياده المصريه التنازل عن شبر واحد من أرض طابا، بل حاربت من أجل استرداد طابا والأراضي المصرية، موجها تحية تقدير واعزاز للجيش المصري خير أجناد الأرض، الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

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