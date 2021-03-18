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دورتموند يُعلن ضم موهبة باريس سان جيرمان

الخميس 18/مارس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن ضمه للمدافع الفرنسي سومايلا كوليبالي (17 عاما) قادما من باريس سان جيرمان، مضيفا بذلك موهبة شابة جديدة إلى صفوفه.

وأوضح دورتموند أن المدافع الشاب سينضم إلى صفوف الفريق ابتداء من الموسم المقبل، بعقد طويل الأجل.

وكان كوليبالي قد شارك مع باريس سان جيرمان في فرق الشباب، لكنه لم يلعب للفريق الأول رغم أنه تدرب معهم في أكثر من مناسبة، كما أنه يتعافى في الوقت الحالي من إصابة بالركبة.

وقال كوليبالي في تصريحات للموقع الرسمي لدورتموند:" أنا سعيد للغاية بأنني سألعب لهذا النادي، أنا ممتن لكل ما تعلمته في باريس سان جيرمان، لكنني أظن أن تلك الخطوة (الانتقال لدورتموند) هي أفضل خطوة بالنسبة لي".

وأضاف: "لدي عروض من أندية أخرى، لكنني بمجرد حديثي مع إدارة دورتموند، علمت أنه الخيار الأمثل بالنسبة لي، لا أطيق انتظار بداية مشواري مع فريقي الجديد".

واكتسب دورتموند سمعة طيبة في المواسم الأخيرة بتعاقده مع لاعبين شباب وتطويرهم وبيعهم، ومن هؤلاء اللاعبين الموجودين حاليا هناك يوسوفو موكوكو (16 عاما) والأمريكي جيوفاني رينا (18عاما) والنرويجي إيرلينج هالاند (20 عاما) والثنائي الإنجليزي جود بلينجهام (17 عاما) وجادون سانشو (20 عاما).

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