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أبطال فيلم "آل هارون" يستعدون للتصوير في لوكيشن واحد

الخميس 18/مارس/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
حسين أنسي
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يستعد أبطال فيلم"آل هارون" لتصوير مشاهد خاصة، تضم جميع أبطال العمل فى لوكيشن واحد، حيث من المقرر أن يلتقى جميع الأبطال المشاركين في العمل في مشاهد جماعية، يجري تصويرها خلال أيام داخل أماكن مختلفه بالقاهرة.

وأكد محمد كمال المشرف العام على الإنتاج، أن المشاهد المقبلة تجمع كل نجوم الفيلم فى مشاهد جماعية، موضحا أنه يتم التحضير حاليا للديكور المقرر التصوير فيه، والذي يعتبر من أضخم الديكورات الرئيسية بالعمل، ومن المقرر استقبال بعض القنوات الفضائية المصرية والعربية  لتغطية كواليس الفيلم وإجراء لقاءات مع جميع أبطاله.  


 فيلم " آل هارون" تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية.

فيلم "آل هارون"، بطولة نخبة كبيرة من النجوم من بينهم، منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، وعبير صبري،  وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، ويارا نور الدين، والفنان حمدي هيكل ومريم البحراوي وغيرهم، من تأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا ومن إخراج معتز حسام، إنتاج حسني محمود شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفني.
أبطال فيلم "آل هارون" يستعدون للتصوير في لوكيشن واحد
أبطال فيلم "آل هارون" يستعدون للتصوير في لوكيشن واحد

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منذر رياحنة عبير صبري سينما ٢٠٢١ تصوير فيلم ال هارون

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