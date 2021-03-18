المصري يقطع الطريق على الأهلي ويمنعه من ضم نجم الفريق

أعلن حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، تجديد كريم العراقي عقده في الساعات الماضية.





وقال عمار خلال تصريحاته التلفزيونية: "تمكنا من تقريب وجهات النظر مع اللاعب في الغرف المغلقة والوصول إلى حلول ترضي اللاعب والنادي، كريم العراقي بعد تجديد عقده أصبح متواجدا مع الفريق لمدة 3 سنوات ونصف، وكان لدينا إصرار شديد على استمراره".





وواصل: "اتفقنا مع كريم العراقي على عدم وجود شرط جزائي، مقابل وجود وعد بالموافقة على احترافه، حال وصول عرض رسمي عقب أولمبياد طوكيو للحصول على خدماته".





وقال النادي المصري، في بيان رسمي صادر عنه مساء اليوم الثلاثاء، إن اللاعب وقع على عقوده الجديدة بعد الاتفاق مع الادارة على كافة التفاصيل والبنود الخاصة.



