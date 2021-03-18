الزمالك في الصدارة.. ترتيب الدوري المصري الممتاز





يعتلي فريق الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز في نسخته الجارية 2020 – 2021، بعد مرور 15 جولة من عمر المسابقة المحلية، متفوقا على غريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثاني.





ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 27 نقطة، ويأتي فريق بيراميدز في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.





وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بالموسم الحالي:





1 الزمالك 33 نقطة

2 الأهلي 27 نقطة

3 بيراميدز 25 نقطة

4 الاتحاد السكندري 25 نقطة

5 إنبي 24 نقطة

6 مصر المقاصة 24 نقطة

7 المصري البورسعيدي 23 نقطة

8 سموحة 22 نقطة

9 غزل المحلة 22 نقطة

10 الجونة 21 نقطة

11 سيراميكا 21 نقطة

12 أسوان 17 نقطة

13 المقاولون العرب 15 نقطة

14 البنك الأهلي 14 نقطة

15 طلائع الجيش 14 نقطة

16 وادي دجلة 12 نقطة

17 الإسماعيلي 11 نقطة

18 الإنتاج الحربي 10 نقطة



