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انعقاد اللجنة التونسية الباكستانية
الخميس 18/مارس/2021 - 10:30 م
وكالات
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انعقدت أعمال الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التونسية-الباكستانية عبر تقنية الفيديو اليوم، التي أشرف عليها نائب وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ونظيره الباكستاني سهيل محمود.
وركزت الدورة - بحسب بيان لوزارة
الخارجية التونسية - ، على واقع علاقات التعاون الثنائي وآفاقه المستقبلية وسُبل
تطويرها والاستفادة من الإمكانات وفرص التعاون المتاحة في البلدين والارتقاء بها
إلى مستوى عريق.
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