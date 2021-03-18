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انعقاد اللجنة التونسية الباكستانية

الخميس 18/مارس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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انعقدت أعمال الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التونسية-الباكستانية عبر تقنية الفيديو اليوم، التي أشرف عليها نائب وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ونظيره الباكستاني سهيل محمود.

 

وركزت الدورة - بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية - ، على واقع علاقات التعاون الثنائي وآفاقه المستقبلية وسُبل تطويرها والاستفادة من الإمكانات وفرص التعاون المتاحة في البلدين والارتقاء بها إلى مستوى عريق.

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تونس باكستان اللجنة التونسية

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