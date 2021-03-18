انعقاد اللجنة التونسية الباكستانية

انعقدت أعمال الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التونسية-الباكستانية عبر تقنية الفيديو اليوم، التي أشرف عليها نائب وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ونظيره الباكستاني سهيل محمود.

وركزت الدورة - بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية - ، على واقع علاقات التعاون الثنائي وآفاقه المستقبلية وسُبل تطويرها والاستفادة من الإمكانات وفرص التعاون المتاحة في البلدين والارتقاء بها إلى مستوى عريق.