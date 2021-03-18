نشرة أخبار الدقهلية الخميس 18-3-2021.. استشهاد امين شىطة وحريق في مصنع والعثور علي جثة مذبوحة



استشهاد أمين شرطة وإصابة آخر خلال مطاردة أمنية في الدقهلية



استشهد أمين شرطة وأصيب آخر بحي الفداء في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية أثناء مطاردة أمنية لعناصر خارجة عن القانون وطلوبين أمنيا.



وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد باستشهاد أمين شرطة من قوة شرطة المنزلة وإصابة آخر من قوة شرطة المنزلة أثناء مشاركتهما فى مداهمة أمنية لضبط مطلوبين أثناء اختبائهم في منطقة الفداء بمدينة المنزلة.



وكانت قوة من مباحث مركز شرطة المنزلة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قامت بمداهمة وكر لعنصرين من العناصر الخطرة والمطلوبين أمنيا ومسجلين خطر وفور اقتراب القوات من المكان بادرهم العنصران بوابل من النيران أسفر عن استشهاد أمين الشرطة محمد عبدالمحسن وإصابة آخر يدعى طه من قوة مركز شرطة المنزلة.



فيما تكثف قوات أمن الدقهلية من جهودها بنشر الأكمنة وقواتها على مداخل ومخارج المدينة للسيطرة على الوضع وضبط المتهمين.



تموين أجا يشن حملة لضبط الأسعار والحد من الغش التجارى "



نفذت مديرية التموين بالدقهلية بالتعاون مع مباحث تموين ميت غمر ومديرية الطب البيطرى حملة إستهدفت المحال التجارية ومنافذ بيع السلع ومحال الجزارة للتأكد من سلامة المعروضات وإلتزام التجار بالأسعار إستهدفت مركز ومدينة أجا.



برئاسة وائل الطنطاوي ومصطفى عوض ومحمد حسين وشيرين زلمه ومحمود شحاته من إدارة تموين أجا والكتور احمد السعيد العبد رئيس التفتيش على اللحوم والمجازر باجا وقوة من مباحث تموين ميت غمر وتحت إشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية والعميد عبدالحميد الصيرفى مدير مباحث تموين الدقهلية ويحيى السيد مدير إدارة تموين أجا.





نشوب حريق هائل بمسنع للزيوت بالمنطقة الصناعية بجمصة



شهدت المنطقة الصناعية بمدين جمصة فى محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، حريق هائل بمصنع للزيوت والشحوم.



و تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية



إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع بالمنطقة الصناعية بجمصة.



ودفعت إدارة الحماية المدنية بالدقهلية بـ 5 سيارات إطفاء برئاسة اللواء أحمد المهدى مدير إدارة الحماية المدنية والمقدم أحمد عوض وكيل الإدارة ورئيس قسم الإطفاء فى محاولة جادة للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمبانى المجاورة.





العثور على جثة مذبوحة فى ظروف مجهولة بالدقهلية





لقى شخص مصرعه ذبحا بقرية سنانوه التابعة لمركز شربين فى محافظة الدقهلية على يد مجهولين



وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بعثور أهالى قرية سنانوه على شخص مذبوح وسط الأراضى الزراعية.



وإنتقلت قوات الشرطة للمكان وبالفحص تبين وجود جثة مذبوحة ومزجاة على الظهر وسط الأراضى الزراعية لشخص يدعى على البرلسى.



وتكثف قوات الشرطة من جهودها لكشف غموض الجريمة وضبط الجناة، وتحرر المحضر اللآزم وجار العرض على النيابة العامة.

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شهدت محافظة الدقهلية، يوم الخميس العديد من الأحداث في مختلف مدن المحافظة، وتقدم بوابة الفجر في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة: