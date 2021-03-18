بايدن يرفض التدخل فى الخلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول أيرلندا الشمالية









رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، التدخل فى الخلاف الدائر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بشأن حدود أيرلندا الشمالية، مؤكدًا عدم انحيازه لأي طرف منهما.









وقال بايدن خلال مشاركته فى اجتماع افتراضي مع رئيس الوزراء الأيرلندي، ميشال مارتن، اليوم الخميس "إننا نعتبر أن هذه قضية تجارية يتعين حلها بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".









وأعرب الرئيس الامريكي عن أمله فى أن يتمكن الجانبان من العودة إلى طاولة المفاوضات ومناقشة تنفيذ الاتفاقية.









ومن جانبه صرح مارتن أنه "مع وجود علاقة تجارية جديدة قائمة الآن بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وبروتوكول يحمي السلام"، مضيفًا: أريد المضي قدما في علاقة إيجابية مع المملكة المتحدة، وأكد أن "هذا يعني الوقوف بجانب ما تم الاتفاق عليه والعمل معًا لإنجاحه".