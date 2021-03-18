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هاني سرحان مع النجم كريم عبد العزيز من كواليس الإختيار 2

الخميس 18/مارس/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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نشر المؤلف هاني سرحان على منصات التواصل الأجتماعي الخاصة به صورة تجمعه بالنجم كريم عبد العزيز من كواليس مسلسل الأختيار 2 الذي من المقرر عرضه في رمضان القادم على قناة ONTV وعلق " مع أحد رجال الظل بمسلسل الإختيار 2،  رمضان 2021"

وقد ظهر المؤلف هاني سرحان مؤخراً في مداخلة تليفونية مع الأعلامية لميس الحديدي وقال " أنه اعتمد في كتابة مسلسل الإختيار 2 على الملفات الحقيقية والمحاضر الواقعية وقد قضى فترة تحضير 3 أشهر قبل بدأ كتابة الحلقات وأن الكتابة جائت قبل اختيار أبطال العمل، وأضاف الجمع بين كريم عبد العزيز وأحمد مكي شىء عظيم وسيقدم مكي لأول مرة أكشن ولكنه أبدع به، كما علق بأن الأدوار النسائية سيكون لها مساحة كبيرة في الأختيار "

يذكر أن هاني سرحان أكد من قبل أن كتابة مسلسل "الاختيار 2" يعتبر تحدي له لأنه نوع مختلف عن ما قدمه سابقاً في مسلسلات مثل الفتوة والأب الروحي ولمس أكتاف حيث يحكي ويكتب قصص شخصيات حقيقية واقعية وصعوبة تحويل حياتها إلى سيناريو خاصة أنها شخصيات قدمت للوطن الكثير.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولى

هاني سرحان هو كاتب سيناريو ومؤلف مصري، استطاع أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزئين من مسلسل الأب الروحي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في 2019 بمسلسل لمس أكتاف، والذي تصدّر قوائم المشاهدات لأسابيع، الأمر الذي دفع النجم ياسر جلال لتكرار التعاون بينهما في مسلسل الفتوة 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات.

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