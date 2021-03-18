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وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي أثناء توجهها للعودة إلى القاهرة

الخميس 18/مارس/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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وزيرة الصحة توجه بالتأكيد على الانتهاء من تطعيم 100٪ من الاطقم الطبية بفيروس كورونا بمحافظة جنوب سيناء الأسبوع المقبل.

وزيرة الصحة الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ ناظر 566 ألفًا من القادمين للبلاد.. وإصدار 43 ألف شهادة تحليل "pcr" للمسافرين منذ سبتمبر الماضي.


وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتأكيد على الانتهاء من تطعيم 100% من الأطقم الطبية بمحافظة جنوب سيناء بلقاح فيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع المقبل، في إطار الحرص على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بالفيروس أثناء تأدية عملهم في خدمة المرضى خلال مواجهة الجائحة.


جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي، وذلك أثناء توجهها للعودة إلى محافظة القاهرة عقب ختام زيارتها لمحافظة جنوب سيناء لافتتاح عدد من المشروعات الصحية تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 32، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء.


وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي في مطار شرم الشيخ الدولي، مشددة على أهمية المناظرة الصحية الدقيقة للمسافرين والوافدين إلى البلاد، كما راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالحجر الصحي والاطمئنان على توافر مخزون كاف منها.


وأضاف أن الوزيرة وجهت الشكر لجميع الفرق الطبية بالحجر الصحي لدورهم الكبير في تنفيذ خطة التأمين الطبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي يتم تطبيقها بجميع منافذ دخول البلاد.


وأشار إلى أنه منذ قرار رئيس الوزراء في سبتمبر 2020 بعدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة pcr تفيد الخلو من فيروس كورونا، فقد تم مناظرة 566 ألفًا و383 من القادمين من الخارج، كما تم إجراء تحليل pcr ل 29 ألفًا لمن لم يجرى منهم التحليل قبل دخول البلاد، كما تم إصدار 43 ألف شهادة تحليل pcr للمسافرين.


وذكر أن زيارة الدكتورة هالة زايد اليوم لمحافظة جنوب سيناء تأتي في إطار افتتاح عدد من المشروعات الصحية تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 32، حيث افتتحت وحدة طب أسرة المراخ بمدينة طابا، ومستشفى طابا المركزي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل والتي انطلقت بالمحافظة يوم 16 نوفمبر من العام الجاري.
وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي أثناء توجهها للعودة إلى القاهرة
وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي أثناء توجهها للعودة إلى القاهرة
وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي أثناء توجهها للعودة إلى القاهرة
وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي أثناء توجهها للعودة إلى القاهرة
وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي أثناء توجهها للعودة إلى القاهرة
وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي أثناء توجهها للعودة إلى القاهرة
وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي أثناء توجهها للعودة إلى القاهرة
وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي أثناء توجهها للعودة إلى القاهرة
وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي أثناء توجهها للعودة إلى القاهرة
وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي أثناء توجهها للعودة إلى القاهرة

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