ننشر تفاصيل الحملة المكبرة لتموين الإسماعيلية على الأسواق والمنافذ

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، بالاشتراك مع الجهات الأمنية بالمحافظة عدة حملات تموينية كبري لضبط الأسواق قبل حلول شهر رمضان، وذلك من خلال المرور علي المحلات التجارية ومنافذ بيع المنتجات الغذائية بجميع مراكز المحافظة وتوابعها تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإقليم بضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة للحالة العامة بالأسواق والعمل علي رصد المخالفات بكافة أنواعها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأسفرت الحملات التى تم تنفيذها تحت إشراف الدكتور حامد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية عن ضبط 65 كيلو من مصنعات اللحوم منتهية الصلاحية، بالإضافة الي 162 كيلو من اللحوم والكبدة الغير صالحة للاستخدام الآدمي بعدد من المنافذ والمحال. كما تم ضبط 129 كيلو دجاج قطع بأحد المجازر بدون ترخيص، و73 كيلو أسماك فاسدة، و40 كيلو طحينة منتهية الصلاحية بأحد محال الأسماك كما تضمنت المخالفات التى تم رصدها ضبط 4000 قطعة حلوة منتهية الصلاحية.



كما تم ضبط 36 زجاجة زيت طعام فاسد و25 كيلو من الجبن المصنع "مش" غير صالح للاستخدام الآدمي، وتحرر محاضر مخالفات للمضبوطات ومصادرتها تمهيدا لإعدامها تأتي تلك الحملات إستمرارا للجهود التى تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية لتشديد الرقابة علي الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

