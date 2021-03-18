Advertisements

الأرصاد تُحذر: مصر تتعرض لظاهرة جوية لم تشهدها منذ سنوات

الخميس 18/مارس/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال أحمد عبد العال، رئيس الأرصاد الجوية السابق، إن هناك تغيرًا في المناخ على مستوى العالم، ومصر جزء من هذا العالم، حيث تغير المناخ، وكانت الأمطار هذا العام كانت قليلة جدًا، والشتاء كان دافئ.

وتابع "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الخميس، أن الربيع سيبدأ يوم السبت المقبل، وسنشهد قدوم منخفض جوي يستمر لمدة أربع أيام، لافتَا إلى أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة، ولكن سريعًا ما تعود درجة الحرارة إلى درجات حرارة الشتاء، معقبًا: "أيام الربيع شبيه بفصل الشتاء"

ولفت إلى أن مصر منذ أربع سنوات لم تشهد رياح الخماسين، وهذا بسبب التغيرات المناخية، ولكن التوقعات تشير إلى عودة رياح الخماسين مرة أخرى المعروفة بالأتربة والرياح الشديدة.

أخبار تهمك

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ أقل من نصف ساعة

نجم ريال مدريد يصدم زيدان وبيريز ويرفض تجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي مُهدد بالغياب عن مواجهة القمة أمام الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ يوم

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ ساعة و 28 دقيقة

حيلة جديدة تُقرب رونالدو من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

بلومبرج: العائدات الجذابة واستقرار العملة المصرية جعلها أفضل إختيار للاسثمار الأجنبى

منذ أقل من ساعة

حوار - رابح ماجر لـ "الفجر": لا أؤيد عودة رونالدو إلى ريال مدريد.. وأرشح هذه الفرق للتتويج بالتشامبيونزليج.. والأهلي مرشح للوصول بعيدًا في دوري الأبطال..

منذ ساعتين

موقف نجوم ريال مدريد من عودة رونالدو

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

منذ أقل من ساعتين

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 14 ساعة

دورتموند يُعلن ضم موهبة باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:55 م

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

09:55 م

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

05:50 م

بلومبرج: العائدات الجذابة واستقرار العملة المصرية جعلها أفضل إختيار للاسثمار الأجنبى

10:29 م

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

08:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار