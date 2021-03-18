شاهد.. توجيه السيسي بشأن الأسر المتبنية لأطفال أيتام



وأشار "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن القرارات التي تتخذها الدولة المصرية إنسانية، ولها صدى عند الناس.



إقرأ أيضا..



يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتخفيف عن كاهل المواطن، حيث أصدر عدة توجيهات سارة للمواطنين، أبرزها زيادة الأجور والمعاشات.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي:

1_إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.



2_رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.



3_إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7،5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.



4_زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.



5-زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.



6-ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 3062021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.



7-تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1،5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



8- كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركز لبلورة مبادرة جديدة للتمويل العقاري، تستهدف محدودي الدخل.



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بصرف 1000 جنيه شهريا للأسر المتبنية لأطفال أيتام أو بلا مأوى.