Advertisements

المزين يعلن قائمة منتخب السويس لمواجهة كوكاكولا

الخميس 18/مارس/2021 - 10:47 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
Advertisements


أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس بقيادة ايمن المزين، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة مضيفة فريق كوكاكولا.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمود كوكو - نادر عاطف.

خط الدفاع: محمد علاء هيكل - محمد عبد الرازق - محمد فراويله - كريم عصمت - أحمد فتحى - اسامة ابراهيم - طارق مصليحي - أحمد فوزي

خط الوسط: أحمد فتحي - عماد فتحى - محمود قطب - "الافريقي" كاظم - عمارة نيمار - محمد جبل - نور العريان - مصطفي فرغلي.

خط الهجوم: أحمد حسين - أبو النصر حلمي - محمد كريسبو - جيمس تيدي.

ويحل فريق منتخب السويس ضيفا على فريق كوكاكولا غدا الجمعة، في تمام الساعة الثالثة عصرا، ضمن منافسات الدور الثانى بمجموعة القاهرة و القناة من دوري القسم الثاني.


ويحتل منتخب السويس المركز الثامن برصيد 23 نقطة ، فيما يأتى كوكاكولا في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

أخبار تهمك

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ ساعة و 28 دقيقة

حوار - رابح ماجر لـ "الفجر": لا أؤيد عودة رونالدو إلى ريال مدريد.. وأرشح هذه الفرق للتتويج بالتشامبيونزليج.. والأهلي مرشح للوصول بعيدًا في دوري الأبطال..

منذ ساعتين

موقف نجوم ريال مدريد من عودة رونالدو

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 50 دقيقة

نجم الأهلي مُهدد بالغياب عن مواجهة القمة أمام الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ يوم

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 14 ساعة

نجم ريال مدريد يصدم زيدان وبيريز ويرفض تجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

دورتموند يُعلن ضم موهبة باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ أقل من نصف ساعة

بلومبرج: العائدات الجذابة واستقرار العملة المصرية جعلها أفضل إختيار للاسثمار الأجنبى

منذ أقل من ساعة

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

منذ أقل من ساعتين

حيلة جديدة تُقرب رونالدو من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:55 م

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

09:55 م

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

05:50 م

بلومبرج: العائدات الجذابة واستقرار العملة المصرية جعلها أفضل إختيار للاسثمار الأجنبى

10:29 م

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

08:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار