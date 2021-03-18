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المزين يعلن قائمة منتخب السويس لمواجهة كوكاكولا
الخميس 18/مارس/2021 - 10:47 م
محمود ابو الليل
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس بقيادة ايمن المزين، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة مضيفة فريق كوكاكولا.
وجاءت قائمة الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمود كوكو - نادر عاطف.
خط الدفاع: محمد علاء هيكل - محمد عبد الرازق - محمد فراويله - كريم عصمت - أحمد فتحى - اسامة ابراهيم - طارق مصليحي - أحمد فوزي
خط الوسط: أحمد فتحي - عماد فتحى - محمود قطب - "الافريقي" كاظم - عمارة نيمار - محمد جبل - نور العريان - مصطفي فرغلي.
خط الهجوم: أحمد حسين - أبو النصر حلمي - محمد كريسبو - جيمس تيدي.
ويحل فريق منتخب السويس ضيفا على فريق كوكاكولا غدا الجمعة، في تمام الساعة الثالثة عصرا، ضمن منافسات الدور الثانى بمجموعة القاهرة و القناة من دوري القسم الثاني.
ويحتل منتخب السويس المركز الثامن برصيد 23 نقطة ، فيما يأتى كوكاكولا في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.
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