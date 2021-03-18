المزين يعلن قائمة منتخب السويس لمواجهة كوكاكولا





أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس بقيادة ايمن المزين، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة مضيفة فريق كوكاكولا.



وجاءت قائمة الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمود كوكو - نادر عاطف.



خط الدفاع: محمد علاء هيكل - محمد عبد الرازق - محمد فراويله - كريم عصمت - أحمد فتحى - اسامة ابراهيم - طارق مصليحي - أحمد فوزي



خط الوسط: أحمد فتحي - عماد فتحى - محمود قطب - "الافريقي" كاظم - عمارة نيمار - محمد جبل - نور العريان - مصطفي فرغلي.



خط الهجوم: أحمد حسين - أبو النصر حلمي - محمد كريسبو - جيمس تيدي.



ويحل فريق منتخب السويس ضيفا على فريق كوكاكولا غدا الجمعة، في تمام الساعة الثالثة عصرا، ضمن منافسات الدور الثانى بمجموعة القاهرة و القناة من دوري القسم الثاني.





ويحتل منتخب السويس المركز الثامن برصيد 23 نقطة ، فيما يأتى كوكاكولا في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.