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حسام موافي: مصر البلد الوحيد الذي يقوم فيه الطب على الأسماء

الخميس 18/مارس/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الطبيب له قيمة كبيرة جدًا حتى إذا لم يملك المال، لذلك لابد إعادة النظر في أجور الأطباء.

وأضاف "موافي"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه لا يوجد علاقة بين مهارة الطبيب وثمن كشفه، منوها بأن النظام الطبي في مصر خطأ لأنه قائم على العيادات الخاصة، لافتَا إلى أن مصر البلد الوحيدة الذي يقوم فيه الطب على الأسماء.

وأشار إلى أن لقب جابر الخواطر أنقذ حياته، معقبا: "كنت عند أحد رجال الدين الكبار وقام بالكشف عليه ولم يأخذ أجر، وطلب منه أن يقول لها أفضل العبادات، فقال له جبر الخواطر أكبر عن الله من أي عمل، وقال له 40 دليل في القرآن عن جبر الخواطر".

وتابع: "فوجئت باتصال من أحد الجيران وطلب مني أن أزور خالة زوجته في العناية المركزية، ونسيت تاني يوم ونزلت اشتري طلبات البيت، وفجأة تذكرت كلام جاري، وأنا في الطريق فذهبت إلى المستشفى وكنت تعرضت لأزمة قلبية كادت أن تؤدي بحياتي ولكن الله انقذني منها لأنه كان يعلم أن ذاهب لجبر خاطر أحد المرضى".

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