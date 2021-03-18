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وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

الخميس 18/مارس/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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توفى منذ قليل الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق وذلك عن عمر ناهز ال69 عاما.

ونعى وفاته عدد كبير من نجوم الفن كمان نعت وفاته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وزيرة الثقافة تنعى الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الاسبق

عبد الدايم: الراحل ترك بصمات بارزة فى الثقافة المصرية وترك بصمات بارزة فى مجال النقد الفنى



يذكر أن الدكتور شاكر عبد الحميد سليمان من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، حاصل على درجة الدكتوراة تخصص علم نفس الإبداع من جامعة القاهرة، عمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة الدكتور كمال الجنزوري في 2011، أستاذ لعلم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون ونائبا سابقًا لرئيس الأكاديمية كما شغل منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، عمل مديرًا لبرنامج تربية الموهوبين واستاذا بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي (مملكة البحرين 2005 - 2011)، متخصص في دراسات الإبداع الفني والتذوق الفني لدى الأطفال والكبار وله مساهمات في النقد الأدبي والتشكيلي أيضًا.

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