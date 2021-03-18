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وزيرة الثقافة تنعى الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق

الخميس 18/مارس/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق الذى غيبه الموت مساء اليوم الخميس 18 مارس عن عمر يناهز 69 عام وقالت أن الراحل لعب دورا هاما في الثقافة المصرية وترك بصمات بارزة فى مجال النقد الفنى كما شارك في إعداد أجيال من المبدعين وأشارت أنه مثل الصديق والأب والمعلم لكل من شاركه العمل وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الدكتور شاكر عبد الحميد سليمان من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، حاصل على درجة الدكتوراة تخصص علم نفس الإبداع من جامعة القاهرة، عمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة الدكتور كمال الجنزوري في 2011، أستاذ لعلم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون ونائبا سابقًا لرئيس الأكاديمية كما شغل منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، عمل مديرًا لبرنامج تربية الموهوبين واستاذا بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي (مملكة البحرين 2005 - 2011)، متخصص في دراسات الإبداع الفني والتذوق الفني لدى الأطفال والكبار وله مساهمات في النقد الأدبي والتشكيلي أيضًا.

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