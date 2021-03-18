وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يجتمع بمديري المستشفيات والإدارات لمناقشة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

اجتمع الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بمديري المستشفيات ومدريرى الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك بحضور الدكتور وكيل المديرية وقيادات المديرية.



وكلف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مديرى الادارات بتكثيف المرور الدوري على جميع المنشآت الصحية ومتابعة الخطط الموضوعة لذلك والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وتوفير المخزون الاستراتيجي للمستشفيات المركزية والوحدات الصحية والاطمئنان على سلامة جميع الأجهزة وتوافر الأكسجين، بالإضافة إلى توافر الطعوم والأمصال وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته وتواجد أفراد الأطقم الطبية ملتزمون بالزي الرسمي والواقيات الشخصية.



كما تم مناقشة مؤشرات الأداء بجميع المستشفيات وكيفية التعامل مع المرضى وحسن استقبال المرضى،

كما تم مناقشة آخر مستجدات الوضع الحالى لاستقبال المستشفيات لحالات اشتباه كورونا من المترددين عليها وايضا تم مراجعة ارصدة الاكسجين بالمستشفيات والتى يتم متابعتها على مدار الساعة

وتم مراجعة الأجهزة الطبية وحالتها بالمستشفيات وماتم من اجراءات حول صيانة الاجهزة وتم مناقشة تقارير المرور وما تم من إجراءات لتلافى السلبيات.



كما تم التنسيق بين ادارة الرعاية الأساسية والعلاج الحر لمتابعه حالات العزل المنزلي والتنسيق مع المستشفيات والعيادات الخاصه وتم التنبيه بتكثيف دور الرائدات الريفيات بحملات توعية من منزل الى منزل بأهمّيّة الإجراءات الاحترازية وارشادات مكافحه العدوى والنظام الغذائيّ المناعى مع الدعم النفسي لهم ولذويهم.