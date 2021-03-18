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تعرف على "الجعران" رمز موكب المومياوات الملكية وخبير: يختلف عن الأصل بالتصميم (صور)
الخميس 18/مارس/2021 - 10:53 م
حسام زيدان
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تعرف على "الجعران" رمز موكب المومياوات الملكية وخبير: يختلف عن الأصل قليلًا
اتخذت وزارة السياحة والآثار "الجعران الناشر جناحيه" كرمز وضعته على العربات التي ستقوم بنقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.
واتخذ المصري القديم رمز الجعران الناشر جناحيه إله الشمس كرمز للحماية، ورمز الجعران المقدس الناشر جناحية يضمن أن المتوفى لن يخاف عندما يزن القلب على ريشة الحقيقة خلال حفل التبرير في قاعة الحقيقة، -حسب الاعتقاد المصري القديم.
ويساعد الجعران مرتديه بقوة "التجديد الأبدي للحياة، وأطلق أيضًا على خنفساء الجعران اسم خنفساء الروث نظرًا لممارستها المتمثلة في دحرجة كرة من الروث على الأرض والتي استخدمت بعد ذلك كمصدر للغذاء.
وخنفساء الجعران ترمز إلى الشمس لأن قدماء المصريين رأوا تشابهًا بين خنفساء الجعران وهي تتدحرج الروث وإله الشمس الذي يلف الشمس، مما يجعلها تلمع على الأرض.في الديانة المصرية، وكان الجعران أيضًا رمزًا للخلود والقيامة والتحول والحماية كثيرًا ما يستخدم في الجنائز الفن.
وتدور حياة خنفساء الجعران حول كرات الروث التي استهلكتها الخنافس، ووضعت بيضها فيها، وأطعمت صغارها مثلت دورة إعادة الولادة. عندما تفقس البيض خنفساء الجعران ستظهر من لا مكان، مما يجعلها رمز الخلق والبعث والتحول العفوي.
ومن ناحيته قال بسام الشماع المؤرخ المعروف في تصريحات إلى الفجر إن الرمز المستخدم على العربات الملكية يختلف قليلًا عن الشكل الأصل للجعران الحامي الناشر جناحيه، حيث نجد أن الجناحين في القطعة الأثرية الأصلية منحنية إلى الأعلى قليلًا عمس الرمز الموجود على العربات الملكية والذي نجد أن الأجنحة مستقيمة تمامًا.
وكان الشماع قد كشف للفجر أن القطعة الأصلية للجعران الناشر جناحية تباع على أحد مواقع البيع والشراء العالمية، ويمكن مطالعة تفاصيل الموضوع من هنا ومن هنا
اتخذت وزارة السياحة والآثار "الجعران الناشر جناحيه" كرمز وضعته على العربات التي ستقوم بنقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.
واتخذ المصري القديم رمز الجعران الناشر جناحيه إله الشمس كرمز للحماية، ورمز الجعران المقدس الناشر جناحية يضمن أن المتوفى لن يخاف عندما يزن القلب على ريشة الحقيقة خلال حفل التبرير في قاعة الحقيقة، -حسب الاعتقاد المصري القديم.
ويساعد الجعران مرتديه بقوة "التجديد الأبدي للحياة، وأطلق أيضًا على خنفساء الجعران اسم خنفساء الروث نظرًا لممارستها المتمثلة في دحرجة كرة من الروث على الأرض والتي استخدمت بعد ذلك كمصدر للغذاء.
وخنفساء الجعران ترمز إلى الشمس لأن قدماء المصريين رأوا تشابهًا بين خنفساء الجعران وهي تتدحرج الروث وإله الشمس الذي يلف الشمس، مما يجعلها تلمع على الأرض.في الديانة المصرية، وكان الجعران أيضًا رمزًا للخلود والقيامة والتحول والحماية كثيرًا ما يستخدم في الجنائز الفن.
وتدور حياة خنفساء الجعران حول كرات الروث التي استهلكتها الخنافس، ووضعت بيضها فيها، وأطعمت صغارها مثلت دورة إعادة الولادة. عندما تفقس البيض خنفساء الجعران ستظهر من لا مكان، مما يجعلها رمز الخلق والبعث والتحول العفوي.
ومن ناحيته قال بسام الشماع المؤرخ المعروف في تصريحات إلى الفجر إن الرمز المستخدم على العربات الملكية يختلف قليلًا عن الشكل الأصل للجعران الحامي الناشر جناحيه، حيث نجد أن الجناحين في القطعة الأثرية الأصلية منحنية إلى الأعلى قليلًا عمس الرمز الموجود على العربات الملكية والذي نجد أن الأجنحة مستقيمة تمامًا.
وكان الشماع قد كشف للفجر أن القطعة الأصلية للجعران الناشر جناحية تباع على أحد مواقع البيع والشراء العالمية، ويمكن مطالعة تفاصيل الموضوع من هنا ومن هنا
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