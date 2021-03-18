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أسعار الذهب تتحول للارتفاع في نهاية التعاملات

الخميس 18/مارس/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب للارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بعد جلسة متقلبة، مع هبوط الأسهم الأمريكية وبعد قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

وكان المعدن الأصفر تعرض للضغط خلال مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات لأعلى مستوى في 14 شهراً، حيث يقلل صعود عوائد السندات من جاذبية الذهب غير المدر للعائد.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس التوقعات.

وتوقع الفيدرالي الأمريكي بالأمس تثبيت معدل الفائدة حتى عام 2023، كما رفع توقعات التضخم والنمو الاقتصادي خلال العامين الجاري والمقبل.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 1732.50 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1734.49 دولار للأوقية، بعد أن كانت متراجعاً عند مستوى 1716.60 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 91.74.

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