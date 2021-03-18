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موقف نجوم ريال مدريد من عودة رونالدو
الخميس 18/مارس/2021 - 10:58 م
ريهام عبدالمحسن
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سلطت وسائل إعلام إسبانية الضوء على موقف نجوم ريال مدريد الإسباني من عودة نجم الفريق السابق ونجم يوفنتوس الإيطالي الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل عن الملكي في صيف 2018.
وأفادت شبكة ديبورتس كواترو الإسبانية بأن قادة غرفة ملابس ريال مدريد يرون أخبار عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد بأنها إيجابية.
وألمحت الشبكة الإسبانية أن قادة الملكي يعرفون مدى أهمية كريستيانو رونالدو في تحقيق دوري أبطال أوروبا 4 مرات ويعلمون أن ريال مدريد ورونالدو خسرا بعد إنفصالهما.
وأكدت الشبكة الإسبانية أن نجوم ريال مدريد القدامى مثل راموس وكروس ومودريتش ومارسيلو يرحبون بعودة رونالدو، حيث يريدون أن ينهوا مسيرتهم الرياضية بأفضل شكل ممكن مع الدون البرتغالي.
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