صراع مشتعل.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز





يواصل حسام حسن مهاجم فريق سموحة صدارة قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، بعدما سجل 8 أهداف في مباريات الفريق السكندري حتى الآن.





ويأتي الثلاثي يوسف أوباما لاعب الزمالك، وأحمد سمير ظهير طلائع الجيش، وعمر كمال لاعب المصري في المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة المحلية وسجل كل منهم 7 أهداف.





وإليكم ترتيب هدافي الدوري الممتاز حتي الآن:-





1ـ حسام حسن لاعب سموحة 8 أهداف.





2- يوسف أوباما لاعب الزمالك 7 أهداف.





3- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 7 أهداف.









4- عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري 7 أهداف.





5- رمضان صبحي لاعب بيراميدز 7 أهداف.





6- أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 6 أهداف.





7- شيمليس بيكيلي لاعب مصر للمقاصة 6 أهداف.





8- شريف دابو لاعب سيراميكا كليوباترا 5 أهداف





9- جون أوكويي إيبوكا لاعب إنبي 5 أهداف.





10- رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري 5 أهداف.



