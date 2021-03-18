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صراع مشتعل.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز
الخميس 18/مارس/2021 - 11:01 م
علاء خليف
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يواصل حسام حسن مهاجم فريق سموحة صدارة قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، بعدما سجل 8 أهداف في مباريات الفريق السكندري حتى الآن.
ويأتي الثلاثي يوسف أوباما لاعب الزمالك، وأحمد سمير ظهير طلائع الجيش، وعمر كمال لاعب المصري في المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة المحلية وسجل كل منهم 7 أهداف.
وإليكم ترتيب هدافي الدوري الممتاز حتي الآن:-
1ـ حسام حسن لاعب سموحة 8 أهداف.
2- يوسف أوباما لاعب الزمالك 7 أهداف.
3- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 7 أهداف.
4- عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري 7 أهداف.
5- رمضان صبحي لاعب بيراميدز 7 أهداف.
6- أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 6 أهداف.
7- شيمليس بيكيلي لاعب مصر للمقاصة 6 أهداف.
8- شريف دابو لاعب سيراميكا كليوباترا 5 أهداف
9- جون أوكويي إيبوكا لاعب إنبي 5 أهداف.
10- رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري 5 أهداف.
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