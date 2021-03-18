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جامعة جازان تشارك في مهرجان "البن الثامن"

الخميس 18/مارس/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تشارك جامعة جازان في مهرجان "البن الثامن" بمحافظة الداير بني مالك الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم.

وتقدم الجامعة خلال مشاركتها عددًا من البرامج والمبادرات، وجناح يبرز جهود مركز البحوث والدراسات البيئية بالجامعة وقسم السياحة والآثار.

وكان معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني قد وجه مركز البحوث والدراسات البيئية بالجامعة بتقديم عدد من البرامج والدورات للمزارعين؛ لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في كيفية إنشاء مزارع البن وزيادة المحصول بطرق علمية، إلى جانب عرض نتائج الأبحاث والدراسات المتعلقة بإدخال زراعة أشجار الصندل والعود للمنطقة, إضافة إلى أشجار أخرى مثمرة كالتين.

يذكر أن مركز البحوث والدراسات البيئية أنشئ عام 1431هـ ويُعد أحد المراكز البحثية المهمة في المملكة، ويتولى إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بقضايا البيئة بمنطقة جازان، وأجرى خلال السنوات الماضية عددًا من الأبحاث المتعلقة بتطوير زراعة البن في القطاع الجبلي، لمساعدة المزارعين والجهات ذات الاختصاص لزيادة محصول البن والرفع من جودته.

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مهرجان البن الثامن جامعة جازان

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