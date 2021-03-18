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بايدن: هدف إعطاء 100 مليون جرعة لقاح في أمريكا سيتحقق غدًا

الخميس 18/مارس/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن الهدف الذي حدّده بإعطاء مئة مليون جرعة لقاح في غضون أول مئة يوم من ولايته سيتحقق الجمعة، أي قبل أكثر من 40 يوما من انقضاء المهلة التي كان قد حددها.


وأضاف بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض: "يشرفني أن أعلن أن غدا الجمعة، سنحقق الهدف الذي حدّدته".

وكان بايدن أعلن أنه يريد التوصل إلى إعطاء مئة مليون جرعة لقاح في غضون أول مئة يوم من ولايته، إلا أن هذا الهدف سيتحقق في غضون أقل من 60 يوما.

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