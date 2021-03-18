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مدير عام إدارة قنا: التزام مديري المدارس بإبلاغ مديرى المراحل بأي مشاكل أو أحداث طارئة

الخميس 18/مارس/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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عقد الدكتور سيد عباس، مدير عام ادارة قنا، اليوم اجتماع بمديرى مراحل التعليم والموجهين الاوائل،بتوجيهات من الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تناول الاجتماع التاكيد على تنفيذ كافة الخطوات على غرار ما تم تطبيقه بالمدارس خلال الفصل الدراسي الأول مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كذلك استعرض سبل تطوير العمل داخل الادارة بين الأقسام ومديري المراحل وذلك لرفع كفاءة أداء المنظومة وفق القواعد والقوانين المنظمة للعمل.

وأكد مدير الادارة، على ضرورة تكاتف الجميع وتحمل المسؤولية في قياده وإدارة العمل بما يضمن حسن سير العمل وانتظامه بالمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني.

وطالب مدير الادارة، بضرورة التزام مديري المدارس بإبلاغ مديرى المراحل بأي مشاكل أو أحداث طارئة فور حدوثها، وقيام مدير المرحلة بدوره بإبلاغ مدير الادارة لاتخاذ القرارات اللازمة لحلها فورا، وضرورة التفعيل والتواصل مع مجالس أمناء المدارس لتذليل كافة المشاكل
وأكد مدير الإدارة ضرورة تكثيف جولات السادة الموجهين خلال الفصل الدراسي الثاني فى جميع المدارس والمتابعة الشاملة للمدارس، والوقوف على السلبيات ومعالجتها فورا

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