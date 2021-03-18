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"الثواب أعظم".. سالم عبد الجليل يوصي بإخراج شنط رمضان من الآن

الخميس 18/مارس/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأقاف الأسبق، أن إخراج الزكاة في رمضان فقط ثقافة يجب أن تتغير عند الجميع.

وأوضح "عبد الجليل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، أن الزكاة حق للفقير وليست مرتبطة بشهر رمضان.

وأوصى وكيل وزارة الأقاف الأسبق، بإخراج شنط رمضان من الآن للمحتاجين، معلقًا: "عندما تكون الحاجة يكون الثواب أعظم".

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