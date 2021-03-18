إبراهيم عيسى: مصطفى كامل لم يكن يناضل لاستقلال مصر ولكن

قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إن مصطفى كامل كان يحارب الانجليز لنعود إلى الدولة العثمانية، فلم يكن يقوم بذلك النضال من أجل استقلال مصر فقط، ولكن التبعية للدولة العثمانية، وحتى الحرب العالمية الأولى، كان العثمانيون يرسلون قوات لإحتلال مصر.



وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، أن من ناضل من أجل فكرة الوطنية المصرية "أحمد لطفى السيد"، فهو الداعى لفكرة الوطنية، فثورة 19 منتج لأفكار أحمد لطفى السيد، وكان قادة الوفد أعضاء فى حزب أحمد لطفى السيد. فيما كان يحارب هذه الفكرة حسن البنا منذ الأربعينيات وحتى اليوم.



وتابع،: "زعماء مصر عبد الناصر والسادات كانوا يرون أنفسهم مفكرين، فيما كان دور المفكر الحقيقي أن يتوافق مع السلطة، باعتبارها محتكرة التفكير، وانسحب دور المفكر المصرى ومن هنا ندرك أن الحرية شرط للتفكير لتقديم شيء مفيد للبلد".



وأردف: "نحتاج لمراكز أبحاث بخلاف الحكومة، فالأجهزة الأمنية تنظر للجميع بإعتبار أنهم متهمين، وهذا أمر طبيعى، فهى تؤمن بالثبات، ويتمنى ألا يحدث شيء، وأن يمر الخير بسلام".

