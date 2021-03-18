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تراجع قوي في أسعار النفط بالختام و"برنت" أدني مستوي الـ 64 دولار

الخميس 18/مارس/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار النفط بشكل قوي فى نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف تباطؤ الطلب على الخام.


وتواصل أسعار الخام الهبوط لليوم الخامس، مع قوة الدولار الأمريكي واستمرار زيادة المخزونات الأمريكية والتي تدل على ضعف الطلب.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 2.4 مليون برميل، للأسبوع الرابع على التوالي.

كما أدى التباطؤ في بعض برامج التطعيم واحتمال فرض المزيد من القيود للسيطرة على فيروس كورونا إلى تراجع التوقعات بشأن تعافي الطلب على الوقود.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أبريل بنحو 7.1 بالمائة إلى 60 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الاكثر نشاطاً منذ 2 مارس الجاري.

كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنسبة 6.9 بالمائة إلى 63.28 دولار للبرميل.

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