Advertisements

اتحاد جدة يطالب حجازي بعدم استكمال معسكر المنتخب استعداداً للكلاسيكو السعودي

الخميس 18/مارس/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أشارت العديد من التقارير الإعلامية السعودية، إلى أن إدارة اتحاد جدة، لمدافع الفريق أحمد حجازي، بالانضمام للمنتخب المصري، وخوض مباراة واحدة أمام كينيا في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.

وكشف برنامج الدوري مع وليد عبر قناة SBC، عن سماح الإدارة الاتحادية لنجم المنتخب المصري بلعب مباراة واحدة مع منتخب مصر، وتحديدا أمام كينيا المقررة في الخامس والعشرين من مارس الجاري، ليعود حجازي إلى جدة مباشرة، ليتمكن من خوض مباراة الهلال في الكلاسيكو المرتقب.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيتدة حسام البدري عن استدعاء حجازي، لقائمة الفراعنة استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس، بتصفيات أمم افريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر حجازي اتحاد جدة

أخبار تهمك

موقف نجوم ريال مدريد من عودة رونالدو

منذ ساعة و 11 دقيقة

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

منذ ساعتين و 42 دقيقة

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حيلة جديدة تُقرب رونالدو من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ 34 دقيقة

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ ساعة و 14 دقيقة

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بلومبرج: العائدات الجذابة واستقرار العملة المصرية جعلها أفضل إختيار للاسثمار الأجنبى

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

نجم ريال مدريد مهدد باعتزال كرة القدم

منذ 39 دقيقة

نجم الأهلي مُهدد بالغياب عن مواجهة القمة أمام الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

نجم ريال مدريد يصدم زيدان وبيريز ويرفض تجديد عقده

منذ ساعتين و 39 دقيقة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

مصر تقع في المجموعة السابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2021 مع كينيا وتوجو وجزر القمر

كول كورة EGYPT مشاهدة مباراة مصر ضد ليبيريا بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف مصر NOW

تعرف على موعد إعلان قائمة المنتخب لمباراة كينيا

أزمة في المنتخب قبل مواجهة كينيا وجزر القمر بسبب المحترفين

صفقة الأهلي المُنتظرة تدخل حسابات البدري قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر

البدري يفاضل بين عدة أسماء قبل إعلان قائمة منتخب مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 م

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

10:55 م

نجم ريال مدريد مهدد باعتزال كرة القدم

11:30 م

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

09:55 م

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

05:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار