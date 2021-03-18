اتحاد جدة يطالب حجازي بعدم استكمال معسكر المنتخب استعداداً للكلاسيكو السعودي

أشارت العديد من التقارير الإعلامية السعودية، إلى أن إدارة اتحاد جدة، لمدافع الفريق أحمد حجازي، بالانضمام للمنتخب المصري، وخوض مباراة واحدة أمام كينيا في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.

أشارت العديد من التقارير الإعلامية السعودية، إلى أن إدارة اتحاد جدة، لمدافع الفريق أحمد حجازي، بالانضمام للمنتخب المصري، وخوض مباراة واحدة أمام كينيا في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.