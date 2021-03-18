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اتحاد جدة يطالب حجازي بعدم استكمال معسكر المنتخب استعداداً للكلاسيكو السعودي
الخميس 18/مارس/2021 - 11:23 م
الفجر الرياضي
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أشارت العديد من التقارير الإعلامية السعودية، إلى أن إدارة اتحاد جدة، لمدافع الفريق أحمد حجازي، بالانضمام للمنتخب المصري، وخوض مباراة واحدة أمام كينيا في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.
وكشف برنامج الدوري مع وليد عبر قناة SBC، عن سماح الإدارة الاتحادية لنجم المنتخب المصري بلعب مباراة واحدة مع منتخب مصر، وتحديدا أمام كينيا المقررة في الخامس والعشرين من مارس الجاري، ليعود حجازي إلى جدة مباشرة، ليتمكن من خوض مباراة الهلال في الكلاسيكو المرتقب.
وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيتدة حسام البدري عن استدعاء حجازي، لقائمة الفراعنة استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس، بتصفيات أمم افريقيا.
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