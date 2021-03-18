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نجم ريال مدريد مهدد باعتزال كرة القدم

الخميس 18/مارس/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية أن نجم ريال مدريد الإسباني يمر واحد من أصعب فتراته خلال مسيرته الإحترافية وذلك في ظل الإصابات المتكررة التي يعاني منها منذ انضمامه إلى ريال مدريد.

وأفادت العديد من التقارير الصحفية بأن إيدين هازارد يفكر في إجراء عملية جراحية في كاحله الأيسر من أجل إزالة الشريحة المثبتة في الكاحل والتي قد تكون سبباً في كثرة إصاباته.

وقال خوسيه جونزاليس الطبيب السابق لأتلتيكو مدريد في تصريحات صحفية:" إذا خضع إيدين هازارد لعملية جراحية في كاحلة للمرة الثالثة فربما لن يستطيع لعب كرة القدم مرة أخرى".

وأضاف:" يجب أن يتدرب هازارد 10 حصص تدريبية مع الفريق قبل أن يشارك في المباريات ومن خلال خبرتي أرى أنه من الصعب أن يلعب هذا الموسم مرة أخرى".

واختتم جونزاليس تصريحاته قائلا:" هازارد يُعاني من القلق ويريد أن يُظهر أنه يستحق ما دفعه ريال مدريد للتعاقد معه ويريد أن يبذل أقصى ما لديه وهو غير قادر على ذلك في الوقت الحالي".

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